الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

كولر: مواجهة صن داونز صعبة لكن لدينا لاعبون مميزون

كولر
كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتواجد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.


وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «المباراة لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف في الدور نصف النهائي، وقد شاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتي تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».


وأضاف كولر: «الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب في جنوب إفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».
وأكمل: «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».
وشدد على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، وأن اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير.

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كولر الأهلي صن داونز

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