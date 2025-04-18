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رياضة

مهاجم بيراميدز: فخورون بالوصول لنصف نهائي دوري الأبطال وسنعبر موقعة أورلاندو

دودو الجباس
دودو الجباس

دوري أبطال إفريقيا، أكد دودو الجباس مهاجم  بيراميدز أن الفريق متشوق ومستعد تماما للمباراة التي تجمعه بأورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، وأن الوصول إلى هذه المرحلة أمر يدعو للفخر خاصة في المشاركة الثانية للفريق بدوري أبطال أفريقيا، وحاليا بيراميدز في نصف النهائي وطموحه بلا حدود من أجل التتويج باللقب القاري.

كما أكد الجباس أن الفريق على أتم استعداد للمباراة واللاعبون جاهزون والفريق يتطور بشكل واضح وينافس على كل البطولات، بفضل مجموعة اللاعبين الرائعين في صفوف الفريق ووجود جهاز فني مميز بقيادة يورتشيتش، يعلم أن مواجهة أورلاندو لن تكون سهلة لأنه فريق قوي يقدم كرة قدم ممتازة، ولكن في النهاية بيراميدز يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات بعضهم توج باللقب والبعض الآخر لعب النهائيات، وسيقدمون أفضل ما لديهم لعبور نصف النهائي والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح الجباس أن الأحداث التي جرت بعد فوز أورلاندو على مولودية الجزائر في اللقاء الماضي لن تؤثر مطلقا على بيراميدز، لأن الفريق سبق له اللعب مرتين من قبل في جنوب أفريقيا ويعلم أن الأجواء مميزة والجماهير رائعة، والهدف هو تحقيق نتيجة تجعل مواجهة الإياب بالقاهرة أسهل.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويخوض فريق بيراميدز اليوم مرانه الأخير على ملعب مباراته وأورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج. 

تفاصيل الاجتماع الفني 

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التشديد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيل للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

 

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دوري أبطال أفريقيا فريق نادي بيراميدز مولودية الجزائر نصف نهائي دوري الأبطال

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