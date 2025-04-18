الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

مدرب بيراميدز: مواجهة أورلاندو صعبة لكن نثق في قدرتنا على التأهل لنهائي الأبطال

كرونسلاف يورتشيتش،
كرونسلاف يورتشيتش، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أهمية المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا فخره الشديد بأن يكون بيراميدز في هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أنه يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك أن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، في حين أن فريقه حديث العهد ولم يمر عليه سوى 6 سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة.

المدير الفني أوضح أنه شاهد العديد من مباريات أورلاندو ويعرف كل شيء عن الفريق ولاعبوه لديهم الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، موضحا أنه لن يغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي.

المدير الفني أوضح أنه فخور بأن يتواجد بيراميدز بين الأربعة الكبار في القارة، ومواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع ونسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار ومنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقه سيقدم مباراة كبيرة بدون أدنى شك.

ويخوض فريق بيراميدز اليوم مرانه الأخير على ملعب مباراته وأورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج. 

تفاصيل الاجتماع الفني 

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

 

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دوري أبطال أفريقيا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نادي بيراميدز

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