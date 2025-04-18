الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل بحوزته أكثر من كيلو إستروكس بدار السلام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على  عنصر إجرامي خطير لاتهامه بمحاولة جلب مواد مخدرة وترويجها على نطاق واسع بمنطقة دار السلام.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت نشاط المتهم الذي تبين أنه "له معلومات جنائية"، في مجال جلب المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه، متخذًا من منطقة دار السلام وكرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته: أكثر من كيلو جرام من مخدر "الإستروكس"، ماكينة تغليف لتجهيز وتعبئة المواد المخدرة، فرد خرطوش، كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.


وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي في جلب وترويج المواد المخدرة، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط مروجي مخدرات بحوزتهم 10 ملايين جنيه فى السويس والإسكندرية

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بحيازة مخدرات وسلاح إلى السجن 3 سنوات
ads

الأكثر قراءة

قرار مهم من وزير التعليم

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وأهم الأذكار الواردة عنه

ما المراد بأيام التشريق، وأهم الأعمال فيها؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية