سكرتير مساعد قنا يفتتح مسجد الشيخ الرواجح بنجع حمادي

افتتح اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، مسجد الشيخ يوسف عبد الرحيم، المعروف باسم "مسجد الرواجح"، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التي تمت ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتطوير المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يليق بحرمة بيوت الله ويهيئ بيئة مناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية.

وشهد الافتتاح حضور اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، وأحمد فريج، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف نجع حمادي.

وعقب مراسم الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمود علي، مدير إدارة أوقاف نجع حمادي، تحت عنوان: "إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا"، والتي تناول فيها أهمية العلم كوسيلة للهداية والنور، ودوره المحوري في نهضة وتقدم الأمم.

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل المبارك ويجعله في ميزان حسنات القائمين عليه، مؤكدًا حرص الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، على دعم وتشييد دور العبادة وتوفير البيئة المناسبة للمواطنين لأداء صلواتهم، فضلًا عن تعزيز دور المساجد في نشر التوعية الدينية الوسطية.

وأوضح الشيخ محمود علي أن مسجد الرواجح تم ترميمه وصيانته على نفقة وزارة الأوقاف، بمساحة إجمالية بلغت 175 مترًا مربعًا، وبتكلفة مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه.

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