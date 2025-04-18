أسعار الذهب اليوم في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الجمعة 18-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 389 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 357 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 340 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 292 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 227 ريالا قطريا.

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

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