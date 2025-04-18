الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في قطر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

 شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الجمعة 18-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 389 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 357 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 340 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 292 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 227 ريالا قطريا.

 

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

 وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب اسعار الذهب فى السوق أسعار الذهب في السوق القطري سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب اليوم شعبة الذهب سوق الذهب القطري
ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

قرار مهم من وزير التعليم

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

ماذا قال سليمان عيد عن "سيد الناس" و"القاهرة السينمائي" قبل وفاته؟ (فيديو)

محافظ الجيزة يُعلن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز شاملة التوصيل

مجلس كلية طب قصر العيني يتخذ قرارات هامة بشأن أزمة أطباء الامتياز

طردوا الزبائن وقفلوا النور، لعنة الإغلاق تطال فروع «بلبن» و«وهمي» و«كنافة وبسبوسة» بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

فضائل كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وأهم الأذكار الواردة عنه

المزيد
الجريدة الرسمية