نجوم مصريون مغمورون يحققون نجاحا في مهرجان كان، زياد ظاظا مفاجأة الجميع، أبطال "رفعت عينى للسما" يحصدون جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، و"شرق 12" خارج التوقعات

يعتبر مهرجان كان، من أكبر المهرجانات الفنية العالمية، التي يسعى الكثير من النجوم حول العالم للمشاركة فيها، ومن بينهم النجوم المصريين، الذين لهم بصمات فنية مؤثرة بأعمالهم السينمائية.

وترصد “فيتو”، في تقريرها التالي، نجوم مغمورين شاركوا في مهرجان “كان” لأول مرة وجاءت مشاركاتهم مفاجأة للجمهور والمتابعين.

“زياد ظاظا”

وتعد مشاركة زياد ظاظا من أبرز المشاركات في مهرجان كان، وهو مغني راب مصري يشارك في فيلم الإثارة "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، والذى حجز مكانه ضمن الأفلام المنافسة في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي العريق (13 - 24 مايو) في عرضه العالمي الأول، لتكون هذه المشاركة الثانية للمخرج بالمهرجان الذي استقبل فيلمه القصير "عيسى" بمسابقة أسبوع النقاد عام 2023، وأحدث مشاركة مصرية في المسابقة بعد 9 سنوات من مشاركة الفيلم المصري "اشتباك".

وتعتبر هذه هي التجربة السينمائية الثانية لزياد ظاظا بعد مشاركته بفيلم “60 جنيه” في افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتجربة الثالثة في التمثيل بعد مشاركته في مسلسل برستيج الذي سوف يعرض الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

“رفعت عيني للسما”

وفي عام 2024 شارك فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق في المهرجان بفيلم “رفعت عيني للسما” والفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

وحصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه، في عام 2024.

رفعت عيني للسما تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

“شرق 12”

كما شاركت المخرجة هالة القوصي ضمن عروض نصف شهر المخرجين التي تضم 21 فيلما والمقامة على هامش النسخة الـ 77 لمهرجان كان بـ فيلم شرق 12.

وينتمى فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

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