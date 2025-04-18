الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام صن داونز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.



وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.



ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

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