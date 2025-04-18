تحرير 654 محضرًا تموينيًا وضبط 32 شيكارة دقيق بلدي مجهول المصدر بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (654) محضرا تموينيا وضبط (32) شيكارة دقيق بلدي مدعم وفاخر مجهول المصدر، خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في أسبوع على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تزامنًا مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

محاضر نقص وزن للخبز بالمنوفية

وأشار المحاسب أسامة عز الدين إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (372) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و(282) مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها منها تحرير 4 محاضر جنح أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي والثاني ضد صاحب ماكينة طحين بنواحى مركز أشمون وآخرين ضد مجهول لحيازتهم 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم وفاخر بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط سردين غير صالح للاستهلاك الآدمى

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل تجارى بمنوف لحيازته 300 كجم سردين منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذا تحرير 10 محاضر جنح بنواحي بندر منوف والباجور لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح وممارسة النشاط التجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة، مشددًا بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

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