الجمعة 18 أبريل 2025
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سياسة

عبد المحسن سلامة ومحمد سعد يسجلان في كشوف عمومية الصحفيين

الكاتبان عبد المحسن
الكاتبان عبد المحسن سلامة ومحمد سعد عبد الحفيظ، فيتو

 سجل منذ قليل كل من الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على ذات المنصب، والكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على نفس المقعد، في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، تمهيدًا للبدء في جدول أعمال الاجتماع العادي.

 

دعوة عمومية الصحفيين لاجتماع العادي 

 ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

 

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

 

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

 

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2 مايو المقبل بحضور نفس النسبة ( 25 % ). 

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