وزير البترول يلتقي رئيس شركة أديس للاطلاع على مستجدات الحفر والاستكشاف

في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة المستمرة للأنشطة البترولية للعمل على زيادة الإنتاج، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “أديس” والوفد المرافق، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وخلال اللقاء تم استعراض برامج عمل الشركة فى انشطة حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية بمنطقة أبو رديس التابعة لشركة سوكو ومنطقة خليج السويس التابعة للشركة العامة للبترول، وكذلك خطط الشركة المستهدفة خلال الفترة القادمة، والتى ستسهم فى فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة.

زيادة إنتاج معدلات الزيت بحقل بدران

وأشاد الوزير بالنتائج التي حققتها الشركة فى حقل رأس بدران التابع لشركة سوكو بمنطقة أبو رديس، والتي ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة بما يتماشى مع المحاور الأساسية التي تشملها استراتيجية الوزارة الحالية لتعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، مؤكدًا على استعداد الوزارة وهيئة البترول لتقديم كافة أوجه الدعم لجذب استثمارات جديدة فى انشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس أن الدعم والتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول ساهم فى تحقيق الشركة نتائج متميزة خلال الفترة الماضية فى ضوء المحفزات التى أطلقتها الوزارة لزيادة الإنتاج وتحقيق مصالح كافة الأطراف، لافتًا إلى أن الشركة تتطلع لزيادة أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية فى ضوء الشواهد البترولية الواعدة والنتائج المبشرة لزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عملها خلال الفترة المقبلة سواء فى منطقة أبو رديس التابعة لشركة سوكو أو منطقة خليج السويس التابعة للشركة العامة للبترول.

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