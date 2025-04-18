الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شركة مياه جوفية فى المطرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شركة مياه جوفية بمنطقة المطرية لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شركة مياه جوفية بمنطقة المطرية دون وقوع أى إصابات.

ويتولى رجال الإطفاء إجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شركة مياه جوفية بالمطرية 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة مياه جوفية بمنطقة التعاون بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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