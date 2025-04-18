من غادروا الملعب لم يعيشوا اللحظة، تعليق مثير لأموريم بعد تأهل مانشستر يونايتد

علق روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، علي فوز فريقه القاتل على أولمبيك ليون (5-4) مساء الخميس، وتأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

واستطاع المان يونايتد، قلب تأخره (2-4) إلى فوز قاتل، بعدما أحرز هدفين بعد الدقيقة 120، وذلك لذهاب الفريقين لشوطين إضافيين بعد التعادل ذهابا وإيابا بذات النتيجة (2-2).

وخلال مقابلة عقب المباراة مع قناة تي إن تي سبورتس، قال أموريم "كنت أشاهد الفيلم الوثائقي (99) مجددا، لأخذه كمصدر إلهام في مثل هذه اللحظات.. لقد كانت ليلة رائعة".

وصف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، الريمونتادا الخرافية التي حققها فريقه في ربع نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس بأنها أكثر اللحظات إثارة في مسيرته التدريبية، وذلك بعد أن حول فريق الشياطين الحمر تأخره أمام ليون الفرنسي (4 ـ2) إلى فوز (5 ـ4) في الأشواط الإضافية.

سيناريو لا يُصدّق في اللحظات الأخيرة!! 😱⚽️



😳 كوبي ماينو يسجّل في الدقيقة 120!



🤯 وبعد دقيقة فقط... ماغواير يضيف الخامس لليونايتد!#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LkvAc0xsLE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

وقال أموريم إن فريقه عاش على وقع ليلة عظيمة، بعد التأهل "المثير" إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، والفوز (5-4), مبديا شفقته على جماهير ناديه التي غادرت مدرجات الملعب بعد أن سجل ليون هدفه الرابع وتقدم (4 ـ2) في بداية الشوط الإضافي الثاني.

وأضاف: "لقد كانت ليلة عظيمة، ماينو لاعب جيد جدا في المساحات الصغيرة، ولديه القدرة على تسجيل هذا النوع من الأهداف".

وتابع: "فكرت في لحظة ما في الجماهير التي غادرت الملعب ونحن متأخرون بنتيجة 4-2، أشفقت على هؤلاء لأنهم لم يعيشوا اللحظة، لقد بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نكن ثابتين بما فيه الكفاية، أمامنا مجال كبير للتحسن، الشخصية موجودة، وعلينا أن نركز على الدوري الأوروبي وأن تفهم الجماهير هذا الأمر".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نحن نفتقد الكثير من الخصائص، ولكن عندما نلعب ضد الفرق الأوروبية، نؤدي بشكل أفضل، في الدوري الإنجليزي، نعاني كثيرا، ويمكن لهذه اللحظة التي عشناها اليوم أن تغير الكثير من الأشياء في أذهان اللاعبين".



ويوثق هذا الفيلم، نجاح اليونايتد التاريخي عام 1999 في تحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، كأول فريق إنجليزي يحقق ذلك على الإطلاق.

كما شهدت المباراة النهائية لدوري الأبطال، قلب اليونايتد لتأخره (0-1) أمام بايرن ميونخ، إلى فوز قاتل (2-1) بعد الدقيقة 90.

وبسؤاله عما إذا كان مؤمنا بعودة فريقه في الوقت القاتل، فأجاب "شعرت بأن كل شيء ممكن هنا، خاصة أن الفريق بذل أقصى جهد من أجل ذلك".

وأضاف "بعد هدفنا الثالث من ركلة جزاء، أصبح لدي شعور بأنه بإمكاننا العودة".

وعند سؤاله عن التبديلات وقدرة البدلاء على التسجيل بعد المشاركة، أجاب "حاولنا وضع هاري ماجواير في المقدمة، لأنه اللاعب الوحيد لدينا الذي يمكنه التسجيل بالرأس، وكوبي ماينو أيضا مميز في المساحات القصيرة".

وأشار أموريم إلى اضطراره لاستبدال نصير مزراوي بين الشوطين، بسبب وجود مشكلة شخصية لديه، مما كان يحتم عليه المغادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.