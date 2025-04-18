الجمعة 18 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الصحة: العلاجات الهرمونية تزيد من فرص حدوث سرطان الثدي

سرطان الثدي، فيتو
سرطان الثدي، فيتو

وجه الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة مكافحة سرطان الثدي نصائح لتقليل حدوث سرطان الثدي.

 

الحالة النفسية 

وأشار أستاذ الأورام في فيديو توعوي لوزارة الصحة ضرورة تحسن الحالة النفسية للسيدة والالتزام بالحياة الصحية وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن، وعدم تناول أكلات تزيد  الوزن.
 

العلاج الهرموني

وحذر من استخدام العلاجات الهرمونية حيث تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.


وأكد أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يزيد من فرص الشفاء بنسب مرتفعة.

وقالت الدكتورة نوران حسين، استشاري الأشعة والمدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، إن مبادرة صحة المرأة توفر 4 أنواع من الأشعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

 

الأشعة المستخدمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضحت استشاري الأشعة أن جهاز الماموجرام يستخدم للسيدات من عمر 35 سنة، بينما الفتيات الأقل من 35 عامًا يستخدم لهم جهاز الموجات فوق الصوتية.
 

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام جهاز ماموجرام مع جهاز الموجات فوق الصوتية للتفرقة بين الكتل الصلبة أو السائلة.


أشعة الرنين المغناطيسي

وأكدت استخدام أشعة الرنين المغناطيسي للكشف عن وجود أورام صغيرة او تقييم حالة الثدي بعد التكميم بالسليكون.

كان الدكتور حاتم أمين استشاري جراحة الأورام ومنسق مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي  قد أكد أن أهم طرق الوقاية من سرطان الثدي هي الاكتشاف المبكر نظرا لأن الكشف المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة ويحمي من المضاعفات.

 

 وناشد السيدات بضرورة الاستفادة من مبادرة صحة المرأة والتوجه لأقرب مكان لفحص الثدي داخل وحدات الرعاية الصحية البالغ عددها 3600 مركز على مستوى الجمهورية 
 

وكشف الدكتور حاتم محمد أمين، استشاري جراحة الأورام ومنسق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن مراحل اكتشاف الإصابة بالسرطان.

وأشار استشاري جراحة الأورام إلى أن السيدة بعد الكشف الأولى في وحدات الرعاية الصحية وإذا كان هناك اشتباه في وجود كتلة في الثدي أو مشكلة، تتوجه لكشف أكثر دقة بالمستشفيات ولو ثبت وجود كتلة في الثدي يتم إجراء فحوصات أكثر دقة منها تصوير الماموجرام، وأخذ عينة بالإبرة وإجراء تحليل الباثولوجي لهذه العينة للتأكد إذا كانت ورمًا أم لا".

 

جميع أدوية علاج سرطان الثدي مجانا 

وأوضح أن العلاج يتم مجانا والتشخيص، مؤكدا توفير كل أنواع العلاج لمرضي الأورام سواء الجراحي أو الموجه أو الإشعاعي.

 

وحذر الدكتور حاتم أمين رئيس مبادرة صحة المرأة السيدات من ظهور كتلة في الثدي.

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سرطان الثدي

وأشار إلى أن ظهور كتلة في الثدي علامة خطر يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا للكشف والاطمئنان، مؤكدا أنه ليس شرط أن ظهور كتلة بالثدي دليل على الإصابة بالسرطان.

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