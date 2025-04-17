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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الكريمات الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الكريمات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الكريمات الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


 وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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