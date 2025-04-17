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رياضة

تأهل فيورنتينا وريال بيتيس إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا، فيتو
فيورنتينا، فيتو

صعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، مساء اليوم الخميس، في إياب الدور ربع النهائي.

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وكان فيورنتينا قد فاز ذهابا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.

بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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