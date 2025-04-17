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تعليم الإسكندرية يستقبل رئيس مجلس أمناء المحافظة

تعليم الاسكندريه
تعليم الاسكندريه يستقبل رئيس مجلس أمناء المحافظة

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس  فى مكتبه محمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة  .

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ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بدهان وتشجير المدارس بمحافظة الإسكندرية

 

جاء ذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام بالمديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية  .

 

وذلك لبحث آليات ماتم تنفيذه بالمدارس من دهانات للفصول والمباني والمقاعد وتشجير حدائق المدارس بالمحافظة والتنسيق للفترة القادمة لاستكمال ما تم تنفيذه بالمدارس وخطة العمل على انهائه فى أسرع وقت.

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الدكتور عربي أبوزيد التربية والتعليم بالاسكندرية محمد عبد اللطيف والفريق أحمد خالد حسن وزير التربية والتعليم

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