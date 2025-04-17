الأرصاد الجوية: مرتفع جوي يضرب البلاد وهذا يوم الذروة

اخبار الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ارتفاعات في درجات الحرارة الفترة المقبلة

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": نتوقع ارتفاعا في قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لنفس هذا التوقيت من العام بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

مرتفع جوي يضرب البلاد

وأوضحت أن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيجعل الأجواء مشمسة إلى حد كبير، وتجاوز قيم درجات الحرارة العظمى لـ 30 درجة مئوية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة



ولفتت إلى أن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أجواء حارة خلال ساعات النهار.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18

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