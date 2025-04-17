الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

شراكات اقتصادية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الجزائر اليوم مع سيفي غريب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري.

 الإطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع لدعم التعاون المشترك في المجالات المختلفة بما فيها قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث استعرض الوزير عبد العاطي في هذا الإطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والتقدم الذي أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة في صناعة الدواء. 

 صناعة النسيج والصناعات التحويلية

كما دار نقاش أيضًا حول صناعة النسيج والصناعات التحويلية وسبل إقامة شراكات بين الشركات الخاصة والعامة المصرية والجزائرية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

التحضير الجيد للجنة العليا

كما تناول الوزيران أهمية التحضير الجيد للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارة الرئيس الجزائري لمصر في أكتوبر ٢٠٢٤.

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