الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة زواج طالب وطالبة بمدرسة إعدادية مشتركة في الشرقية

المتهمة، فيتو
المتهمة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية بالتوقيع على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفي بينهما، مناشدةً أولياء الأمور بتوخى الحذر.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وعدم وجود ثمة بلاغات أو وقائع فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين (القائمة على النشر – مقيمة بمحافظة الشرقية ) ومسئولى شئون الطلبة بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بالشرقية أثناء قيامها بتقديم أوراق نجلها للإلتحاق بالمدرسة، لعدم استيفائها الأوراق المطلوبة، فقامت على أثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى إطار الضغط على إدارة المدرسة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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