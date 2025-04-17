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رياضة

الدوري الأوروبي، بيلباو يتقدم على رينجرز 0/1 في الشوط الأول

بيلباو، فيتو
بيلباو، فيتو

الدوري الأوروبي، انتهى الشوط الأول من مباراة رينجرز الإسكتلندي وضيفه أتليتيك بيلباو الإسباني بتقدم الأخير 0/1 في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أويهان سانست هدف بيلباو في مرمى رينجرز في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.

تشكيل رينجرز الإسكتلندي ضد أتليتيك بيلباو

تشكيل أتليتك بيلباو ضد رينجرز

التعادل السلبي يحكم مباراة رينجرز وأتليتيك بيلباو بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

فيما سيطر التعادل السلبي على مواجهة رينجرز الإسكتلندي وضيفه أتليتيك بيلباو الإسباني الخميس الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وأهدر أليكس بيرينجير ركلة جزاء لمصلحة أتليتيك بيلباو في الدقيقة (82)، وشهدت المباراة طرد روبن بروبير لاعب جلاسكو رينجرز في الدقيقة (13).

 

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