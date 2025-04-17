الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني في مسابقات تابعة لوزارة النقل

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدة الجهات التابعة لوزارة النقل في عدد من المسابقات المركزية وهي: -

- مسابقة شغل عدد (7) وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
- مسابقة شغل عدد (6) وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
- مسابقة شغل عدد (63) وظيفة بقطاع النقل النهري.
- مسابقة شغل عدد (6) وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.
- مسابقة لشغل عدد (1098) وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويمكن للسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي وموعد الامتحان المقرر، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القومية لسكك حديد مصر المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية النقل البري الداخلي والدولي النقل البحري واللوجستيات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة النقل

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة: أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات مستمرة يوم 24 أبريل

التنظيم والإدارة: الانتهاء من نقل موظفين من وإلى 123 جهة حكومية

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في بنك الاستثمار القومي

التنظيم والإدارة يتعامل مع أكثر من 15 ألف مراسلة إلكترونية
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

المزيد
الجريدة الرسمية