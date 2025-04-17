رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني في مسابقات تابعة لوزارة النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدة الجهات التابعة لوزارة النقل في عدد من المسابقات المركزية وهي: -

- مسابقة شغل عدد (7) وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- مسابقة شغل عدد (6) وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

- مسابقة شغل عدد (63) وظيفة بقطاع النقل النهري.

- مسابقة شغل عدد (6) وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

- مسابقة لشغل عدد (1098) وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويمكن للسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي وموعد الامتحان المقرر، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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