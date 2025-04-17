الخميس 17 أبريل 2025
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سياسة

عقوبات للمحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف

نقيب المحامين، فيتو
نقيب المحامين، فيتو

أصدر  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عقوبات المخالفين لقرار النقابة بالامتناع عن توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، كما يتضمن دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء المقبل.

قال البيان:" بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والمتعلقة بما تم فرضه من رسوم تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة" من قِبَل رؤساء محاكم الاستئناف

قرارات نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية 

وأضاف:" إن مجلس النقابة العامة يُثمن دور النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في الالتزام التام بتنفيذ هذه القرارات، ولا ينال من ذلك عدم التزام البعض القليل وعدم تحملهم للمسؤولية، وإيذاء ذلك فقد تقرر الآتي:

أولًا: إحالة جميع المخالفين للقرارات إلى التأديب.

ثانيًا: وقف كافة الخدمات النقابية للمخالفين للقرارات.

ثالثًا: دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، للوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.

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أزمة المحامين مع الرسوم القضائية المحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية
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