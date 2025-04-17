ضبط متهم بغسل 160 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخص متهم في غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه فى الجيزة.

غسيل أموال بـ160 مليون جنيه

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).



وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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