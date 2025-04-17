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حوادث

ضبط متهم بغسل 160 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة في الجيزة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخص متهم في غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه فى الجيزة.

 

غسيل أموال بـ160 مليون جنيه

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريبًا).
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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غسيل أموال بـ160 مليون جنيه الجيزة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة

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