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جامعة سوهاج والرقابة الإدارية تكرمان 93 متدربًا في ختام برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد

جامعة سوهاج ٩٣ متدربًا
جامعة سوهاج ٩٣ متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد فؤاد درويش عضو الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ٩٣ متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الذين اجتازوا فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي نُظّمت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجامعة الجديدة.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور حسان النعماني المتدربين لاجتيازهم تلك الدورة التدريبية. والتي عقدت في الجامعة لأول مره، بهدف رفع الوعي بمفاهيم الحوكمة والشفافية وتعزيز آليات مكافحة الفساد، موجهًا جميع المشاركين بضرورة تطبيق ذلك المحتوى العلمي أثناء تأدية مهامهم اليومية، ومقدمًا الشكر للمحاضرين من الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد علي جهودهم المبذولة علي مدار ٣ أيام وتحملهم مشقة السفر والمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضع الحوكمة ومكافحة الفساد على رأس أولوياتها لضمان كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.

بناء كوادر قادرة على التصدي للفساد 

ومن جانبه، قال العقيد فؤاد درويش إن التعاون مع جامعة سوهاج يأتي في إطار دور الهيئة في دعم مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية، وبناء كوادر قادرة على التصدي للفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري.مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي شهد تفاعلًا متميزًا من المتدربين، وأن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حوكمة فعالة، تُسهم في تحسين الأداء وضمان جودة الخدمات.

وأوضح الدكتور أحمد عاطف، مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، حاضر بها نخبة من المحاضرين من قيادات هيئة الرقابة، وهم اللواء وليد نافع، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والعقيد فؤاد درويش عضو الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد واللواء ممدوح زيدان خبير استشاري حر ادارة الأزمات.

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أعضاء هيئة التدريس الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاكاديمية الوطنية الحوكمة ومكافحة الفساد الحوكمة والشفافية

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