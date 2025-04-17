مدبولي يكشف حجم الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "نزود بصورة كبيرة جدًا حزم الحماية الاجتماعية، واليوم كان هناك اجتماع مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويعرض علينا حجم الزيادة الكبيرة في المعاشات".

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: “الزيادة الكبيرة في المعاشات تصل إلى 238 مليار جنيه العام المقبل”.

وأضاف: هناك دول حدثت بها مشكلات واضطرابات بسبب أن أصحاب المعاشات بها فوجئوا في أوقات معينة بعدم وجود موارد لهم، وبالتالي، نعمل على تأمين موارد لهيئة التأمينات، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات عرض على الوضع الاقتصادي للهيئة لـ 50 سنة قادمة، وبالتالي نأخذ إجراءات كدولة لعدم حدوث أزمة للهيئة.

ولفت إلى أن رئيس هيئة التأمينات عرض أنه نتيجة لظروف الحماية الاجتماعية اتخذنا إجراءات زيادة المعاشات بوتيرة أسرع من الخطط التي وضعها، وهو ما أدى إلى وجود أعباء اقتصادية عليه.



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