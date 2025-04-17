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رياضة

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تنظم محاضرة عن الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين الشباب

اللجنة الطبية،فيتو
اللجنة الطبية،فيتو

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، محاضرة علمية حول أحدث الأبحاث والأساليب الطبية لاكتشاف مشاكل القلب والوقاية من الموت المفاجئ بين اللاعبين الشباب، ومحاضرة عن إجراءات استخدام الأعذار العلاجية طبقًا لقانون مكافحة المنشطات. 
 

وألقى الدكتور ياسر حسني عبد الرحمن، أستاذ أمراض القلب وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المحاضرة الأولى حيث استعرض أبرز التوصيات والأساليب العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ساهم في صياغتها بنفسه، بهدف تعزيز وسائل الكشف المبكر عن أمراض القلب لدى الرياضيين.

 


كما ألقى دكتور محى الدين الجعفرى عضو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، محاضرة الثانية بعنوان إجراءات استخدام الأعذار العلاجية طبقًا لقانون مكافحة المنشطات. 
وشهدت المحاضرة حضور الدكتور محمد أبو العلا رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وعدد من رؤساء الأجهزة الطبية وأطباء العلاج الطبيعي بالمنتخبات الوطنية، إلى جانب  مصطفى ترك، مقرر اللجنة الطبية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة التطوير الشاملة التي يتبناها الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، للارتقاء بجميع عناصر المنظومة.
 

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