الجمعة 18 أبريل 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع صن داونز.. بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس.. إنتر أمام ميلان (إنفوجراف)

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الأهلي صن داونز بيراميدز اورلاندو بيراتس ميلان إنتر ميلان ليفربول مانشستر سيتي

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