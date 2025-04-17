الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر ويلزم "الصفحة الأولى" بـ 50 ألف جنيه

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ما انتهت إليه توصية لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، من إلزام المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر.

عدم ظهور أحمد الحضري لمدة شهر

وجاء ذلك بناءً على ما أجرته لجنة الشكاوى، من تحقيقات مع الأستاذ أحمد الخضري، أحد المسئولين عن قناة «أهلاوي وزملكاوي» التي تبث من خلال الموقع الإلكتروني «يوتيوب».

موقع الصحفة الأولى

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجازاة الموقع الإلكتروني «الصفحة الأولى» بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لما ثبت في حقه من مخالفات في شأن الشكوى المقدمة من جامعة «نيو جيزة»، فيما تضمنته من بث الموقع أخبار بقصد التشهير بها، وإلزام الموقع بحذف الأخبار محل المخالفة.

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