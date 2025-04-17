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أخبار مصر

مدبولي: هناك ضرورة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "هناك حرص على لقاء اللجان الاستشارية والاقتصادية، لإعطائنا تقييما وتحليلا للوضع العالمي وإعطاء مقترحات لسيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية في ظل الحرب التجارية والتعريفات الجمركية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "لدينا فرص واعدة في قطاعات عديدة ونعد حزمة تفصيلية في هذا الصدد".

وشدد على أن هناك ضرورة في الاستمرار بالاسراع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
 

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مدبولى رئيس الوزراء الإصلاحات الإقتصادية مصطفي مدبولي التعريفات الجمركية

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