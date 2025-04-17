مستشار وزير الثقافة تطالب القناوية بالحفاظ على تراثهم غير المادي

طالبت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث، ورئيس البيت المصري للتراث، وعضو لجنة التراث بالمجلس الأعلى للثقافة، بضرورة تسجيل عدد من عناصر التراث القنائي غير المادي، مثل الزي الرجالي المتمثل في "الجلابية"، والزي النسائي المعروف بـ"الحبرة" بالإضافة إلى توثيق الصناعات التقليدية التي تشتهر بها محافظة قنا، وعلى رأسها صناعة العسل الأسود، والخزف، والفخار مؤكدة أن هذه العناصر تعد جزءًا أصيلًا من هوية الجنوب وتحظى بانتشار واسع داخل مصر وخارجها.

وأعربت الدكتورة نهلة إمام عن تقديرها الكبير لجهود الحفاظ على التراث مهمة وطنية ومجتمعية، وأن ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بقنا يعد نموذجًا يحتذى به في صون الموروث الثقافي وتعزيز الهوية المحلية، مشيرة إلى أن أنشطة الجمعية تستحق كل دعم وتقدير، خاصة في مجال الحرف اليدوية التي تعكس عبق التاريخ وأصالة المكان.

وأكد الدكتور أحمد سعد جريو، عضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة على إن الحفاظ على التراث غير المادي لمحافظة قنا ليس مجرد توثيق لعناصر من الماضي، بل هو استثمار في الحاضر والمستقبل، يعكس هويتنا الثقافية ويعزز الانتماء الوطني، ونسعى من خلال الجمعية وبالتعاون مع مؤسسات الدولة، إلى إعداد ملفات دقيقة لتسجيل هذا التراث، خاصة الصناعات والحرف والملابس التقليدية التي تُعد رمزًا للهوية القنائية، وتستحق أن تحظى باعتراف رسمي ضمن قوائم التراث القومي.

جهود تسجيل التراث القنائي غير المادي

وأشارت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا إلى أن المجلس القومي للمرأة في قنا ملتزم بدعم جهود تسجيل التراث القنائي غير المادي، لا سيما العناصر المرتبطة بدور المرأة في صونه والحفاظ عليه، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على التعاون مع جمعية المرأة الريفية والحضرية لإعداد ملفات تسجيل متكاملة لعناصر مثل الحبرة والجلابية والصناعات التراثية، إيمانًا منا بأن المرأة القنائية كانت وما زالت حارسة هذا التراث وأحد أعمدته الأساسية.

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