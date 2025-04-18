سوق التونسي الحضاري.. أدوات صحية بأسعار تنافس المعارض الكبرى.. القواعد والأحواض تبدأ من 2500 جنيه.. وهذه أبرز أنواع كابينة الاستحمام الذكية والجاكوزي (فيديو وصور)

في قلب منطقة البساتين بالقاهرة، يلمع اسم سوق التونسي الحضاري كأحد أهم الوجهات للباحثين عن الجودة والسعر المناسب في تجهيز منازلهم، سواء للحمام أو المطبخ، ويتميّز السوق بأنه يجمع بين الأساسيات والرفاهيات في مكان واحد، ما يجعله الخيار المثالي لكل الفئات، من المقبلين على الزواج وحتى من يرغب في تجديد منزله بأقل تكلفة.

وفي جولة قامت بها "فيتو" داخل السوق، التقينا عددا من التجار والمستهلكين للتعرف على أسعار الأدوات الصحية للحمام والمطبخ، حيث لوحظ تفاوت كبير في الأسعار وفقًا لنوعية المنتج وخامته ومصدر تصنيعه، ولكن القاسم المشترك كان دائمًا هو السعر الأقل مقارنة بباقي الأسواق والمعارض الكبرى.

أسعار القواعد والأحواض تبدأ من 2500 جنيه فقط

أحد التجار قال لنا: "قعدة الحمام أو الحوض ممكن تبدأ من 2500 جنيه وتوصل لغاية 8000 جنيه، والاختلاف يكون في الخامة والتصميم والشركة". هذا التدرج في الأسعار يعطي المستهلك فرصة للاختيار حسب ميزانيته دون التنازل عن الجودة.

كابينة الاستحمام الذكية والجاكوزي.. رفاهية بسعر معقول

أما عن كابينات الاستحمام، فتتوفر بأكثر من نوع، حيث يبلغ سعر الكابينة الفارغة حوالي 3500 جنيه، وهي مثالية للمساحات الصغيرة والميزانيات المحدودة. أما من يبحث عن التصميم الذكي والتكنولوجيا الحديثة، فبإمكانه اقتناء كابينة استحمام سمارت مقابل 13,000 جنيه فقط، وهي مزوّدة بأنظمة تحكم رقمية ووسائل راحة عالية.

وإذا كنت من محبي الاستجمام داخل المنزل، فهناك أيضًا أحواض الجاكوزي المتوفرة بأسعار تبدأ من 15,000 جنيه، وهو سعر مميز مقارنة بالمعارض الكبرى التي قد تعرض نفس المنتج بأسعار مضاعفة.

مستلزمات المطبخ.. أناقة وذكاء بأسعار مغرية

لم يغفل السوق عن تجهيزات المطبخ أيضًا، فواحدة من أكثر السلع جذبًا كانت الحلل الذكية (Smart Cookware) التي تُعرض بسعر يصل إلى 3500 جنيه فقط، هذه الحلل ليست فقط ذات تصميم عصري، لكنها أيضًا مقاومة للحرارة وتوفر علي المستهلك المجهود فهي تقوم بعدة أعمال مثل غسالة الكاسات والقطاعة والشلال الذي يساعد في غسل الطعام والحنفية المتحركة التي تسهل من عملية غسل الأطباق، ما يجعلها اختيارا مثاليا لكل منزل عصري.

سوق يخاطب الجميع

ما يميّز سوق التونسي الحضاري هو قدرته على مخاطبة جميع الطبقات الاجتماعية، حيث ستجد الأساسيات التي تلبي الاحتياجات اليومية بأسعار في متناول اليد، وفي المقابل تجد أحدث صيحات التصميم والكماليات التي تضاهي تلك الموجودة في كبرى المعارض، ولكن بأسعار أقل كثيرًا.

ويقول أحد الزبائن خلال جولتنا: “أنا كنت ناوي أشتري من معرض كبير، بس الأسعار هنا أقل بـ30 أو 40% على نفس القطع تقريبًا، وكمان في ضمانات وتعامل محترم”.

وبالنسبة للضمان يلتزم التاجر بضمان الشركات والأدوات التي لا تحمل ضمان يخبر العميل بأنها لا تحمل سوى ضمان التركيب ويجب أن يسأل العميل على الضمان.

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