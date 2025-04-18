أسعار المطابخ بأسعار تبدأ من 3500 جنيه.. سوق التونسي بالبساتين وجهة الباحثين عن التوفير في تجهيز المنازل (فيديو)

في قلب منطقة البساتين، وتحديدًا في سوق التونسي الحضاري، تتعدد الخيارات أمام كل من يبحث عن تجهيز منزله، سواء كان ذلك بالأثاث، أو الأجهزة الكهربائية، أو حتى مستلزمات السباكة.

ويُعرف هذا السوق بأنه ملاذ حقيقي لمن يرغب في شراء كل ما يلزم للمنزل بأسعار تنافسية، حيث يتعامل بشكل مباشر مع المصانع، مما يوفر فرق السعر لصالح المستهلك.

جولة "فيتو" داخل السوق كشفت الكثير من التفاصيل، خاصة حول أسعار المطابخ، حيث تحدثنا مع أحد تجار الأثاث المعروفين بالسوق، وهو أحمد المصري، الذي أشار إلى أن أغلب المحلات بالسوق تعتبر بمثابة "معارض مباشرة للمصانع"، وبالتالي فإن الأسعار المقدمة هي بتكلفة المصنع تقريبًا.

وقال المصري: "الميزة في السوق إن المحلات مش بتضيف ربح مبالغ فيه.. السعر بيكون قريب جدًا من تكلفة التصنيع، وده بيفرق مع الزبون اللي بيجهز شقته بميزانية محدودة".

أسعار المطابخ الخشب (زان)

المقاس السعر بالجنيه المتر 3,500 120 سم 4,500 140 سم 5,600 2 متر 7,000

أسعار المطابخ الألوميتال

المقاس السعر بالجنيه 120 سم 4,000

أسعار المطابخ الفايبر

النوع المقاس السعر بالجنيه فايبر جلاس 120سم 5,500 فايبر جلادن 120سم 6,500 فايبر 140 سم 140 سم 7,500 فايبر 160 سم 160 سم 8,500

تُظهر الأسعار أن هناك تفاوتًا واضحًا حسب نوع المطبخ والخامة المستخدمة، إلا أن أحمد المصري يعتبر أن الأسعار بشكل عام تُعتبر اقتصادية مقارنة بأسواق أخرى، خاصة أن الجودة مقبولة جدًا في مقابل السعر.

كما يُتيح سوق التونسي إمكانية التفاوض، وتخصيص بعض التصميمات حسب ذوق الزبون، مما يضيف عنصرًا من المرونة والتخصيص في تجربة الشراء.

وأكد المصري أن يكون المصنع هو من يملك محل العرض يوفر الكثير من الأموال علي المستهلك، خصوصًا عندما يكون المحل ملك المصنع فيوفر المصنع قيمة الإيجار ويوفر المستهلك قيمة إضافية علي المنتج، وأكمل المصري أن أسعار الخامات قد ارتفعت بشكل كبير في اخر عام ونصف وهذا ما يجعل التاجر والمصنع يبحثون عن طرق لتخفيض أسعار السلع خصوصًا أن ارتفاع الأسعار يتسبب في ركود حركة الأسواق.

تحديات تواجه المشتري ونصائح للتعامل معها

رغم المميزات الكبيرة في سوق التونسي من حيث الأسعار والتنوع، إلا أن المصري يؤكد أن المشترين الذين قد يواجهون تحديات أثناء عملية الشراء، خصوصًا اللي أول مرة يتعاملون مع السوق.

من أبرز التحديات هي صعوبة التفرقة بين الخامات المتشابهة في الشكل لكن مختلفة في الجودة، زي الفرق بين الفايبر جلاس والفايبر جلادن.

نصيحة مهمة لأي حد بيشتري من هناك: خد معاك حد فاهم أو اسأل أكتر من تاجر عن نفس المنتج، لأن الأسعار ممكن تختلف حسب التاجر والمكونات المستخدمة.

كمان يفضل تطلب فاتورة فيها تفاصيل الخامة والمقاس علشان تضمن حقك في حالة وجود عيوب بعد التركيب.

وفي ظل الزحمة في السوق، من الأفضل كمان تختار توقيت زي بداية اليوم أو أيام وسط الأسبوع، علشان تقدر تتفرغ للمعاينة وتفاوض براحتك بدون استعجال أو ضغط الزحمة.

في النهاية، يظل سوق التونسي وجهة لا يمكن تجاهلها لكل من يبدأ رحلة تجهيز منزله، خصوصًا من يبحث عن التوفير الذكي بدون التنازل عن الجودة.

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