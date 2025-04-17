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نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

جودة عواد
جودة عواد

قالت نقابة الأطباء عن قرار وقف الطبيب جودة عواد عن مزاولة مهنة الطب: إنها دائما تسعى للمطالبة بحقوق الأطباء والدفاع عن أعضائها إلا أنها لا تسمح بأي شائبة تشوب هذا الثوب الأبيض أو تضر بالمريض أو بالمجتمع، جاعلة رسالة الطبيب هي الأسمى والأرقى دائمًا.

النقابة تسلك كل سبل النصح والإرشاد والتقويم قبل اتخاذ أي قرارات عقابية

كما أكدت النقابة أنها تسلك كل سبل النصح والإرشاد والتقويم قبل اتخاذ أي قرارات عقابية تجاه أحد أعضائها.

توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق جودة عواد

وكانت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء قد قررت توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق د. جودة عواد، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وقد نص قرار الإحالة إلى هيئة التأديب على أن الواقعة قد تم قيدها استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ونُسب إلى الطبيب مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، ولا سيما المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).

وتضمنت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم، وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها، وذلك على خلاف ما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.

كما ارتكب الطبيب مخالفة صريحة باستخدامه أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة، ولم يتم نشرها في مجلات علمية معتمدة، أو إثبات فاعليتها، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة.

وشملت المخالفات أيضًا السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وكذلك القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، أن لائحة آداب المهنة تُلزم الطبيب بأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بعيدًا عن كل صور الاستغلال، سواء للمرضى أو الزملاء أو التلاميذ، وأن يتحلى بالأمانة والدقة، ويحافظ على كرامته وكرامة المهنة، بما لا يشينها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق منصور عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، على أن النقابة تتعامل بحزم مع أي مخالفات يرتكبها الأطباء، حال ثبوتها، موضحًا أن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة والأصول الطبية المعتمدة، يُحال إلى لجنة التحقيق والهيئة التأديبية لتحديد الجزاء المناسب، والذي قد يصل إلى الشطب من جدول النقابة، وما يترتب عليه من منع نهائي من مزاولة المهنة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، وممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن لجنة التحقيق قد قامت بدراسة شاملة لمستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد، وتابعت بدقة ما قام بنشره عبر وسائل الإعلام، وتأكدت من مخالفته للوائح آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المتعارف عليها.

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وأضاف الدكتور خالد أمين أن النقابة، وإن لم تتلقَ شكاوى مباشرة من مرضى تفيد بتسبب الطبيب في أضرار صحية، فإن قيامه بنشر نصائح طبية ووصف علاجات غير معترف بها، فضلًا عن التحدث في تخصصات طبية ليست من مجاله، يُعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين ويستوجب المساءلة التأديبية.

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