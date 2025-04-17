وزير البترول يلتقي أعضاء لجنتي الطاقة بالشيوخ والنواب

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية (النواب والشيوخ).

تعاون بين قطاع البترول والمجالس النيابة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

وخلال اللقاءات رحب المهندس كريم بدوى بالنواب، مشيدا بالتعاون والعمل التكاملى مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكدًا حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التى ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات.

ولفت إلى أهمية المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج القومي، وفى هذا الصدد اشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة فى هذه الأنشطة.

كما تطرق الوزير إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تأثير فى جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان أحد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصى إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي فى صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

نتائج الأعمال والخطط المستقبلية لتنمية وإنتاج الغاز

وحرص المهندس كريم بدوى خلال اللقاءات على استعراض وكلاء الوزارة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، والخطط المستقبلية فى أنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافي والاتفاقيات التى تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، والتى تعد أحد ثمار تطبيق المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التى تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومى.

وقام النواب بتوجيه الشكر للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الدعوات الكريمة لهذه اللقاءات، مشيدين بجهده وجهد قيادات القطاع فى تحقيق هذه النتائج المبشرة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، وكذلك نجاح الوزارة فى الالتزام مع الشركاء الأجانب مما شجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.

كما أعربوا عن سعادتهم بالنهج الذي يتبعه المهندس كريم بدوى وحرصه على لقاء نواب المجالس النيابية ولجانهما المختلفة وعرض كافة الموضوعات بكل شفافية ومصداقية أمام الجميع، مؤكدين أن قطاع البترول قادر على تحقيق نجاحات بفضل سواعد أبناءه، لدعم الاقتصاد القومى وتحقق تطلعات الشعب المصري.

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