طقوس خاصة من صلوات اللقان بكنيسة دشنا في قنا

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها خميس العهد بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، وبدأ بباكر خميس العهد وسواعي البصخة ثم لقان خميس العهد والقداس الإلهي.

وألقى عظة عن "ثلاث أحداث في خميس العهد (الفصح - اللقان - الأفخارستيا) ".

بدء الصلوات

وبدأت الصلوات وسط إقبال كبير من الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعًا.

ويبدأ الأقباط، بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذي يتم عمله مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.

طقوس خميس العهد

ويتضمن طقس "خميس العهد"، صلاة جزء من البصخة في طقس باكر، وترديد قطعة تبكيت للخيانة "يهوذا مخالف الناموس"، وبعدها تصلى صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة "الثالثة والسادسة والتاسعة"، ثم بعد ذلك قداس اللقان وفيه يلبس الخدام ملابس الخدمة وعقب الصلاة تكون رشم الماء في الأرجل فقط تذكارا لغسل السيد المسيح لأرجل التلاميذ.

وبعدها يرفع حمل القداس صامتا ولا تقال "الليلويا فاي بي بي إيؤو" و"سوتيس أمين" ويطوف الكاهن بالبخور بدون تقبيل ودون أن يقرأ الكاثوليكون ولا الإبركسيس ولا السنكسار ولا تتلى صلاة الصلح وكذلك المجمع الخاص بذكر القديسين.

ويعرف اليوم أيضا عند الأقباط بـ "الخميس المقدس" أو "خميس الأسرار"، وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد القيامة، وفيه أيضا تذكار العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، ويقوم الكاهن فيه بغسل أرجل المصلين من الرجال ورشمهم بالمياه أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على يسوع ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف وفقًا للرواية المسيحية.

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