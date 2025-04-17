حبس وتغريم 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بالسجن وتغريم 4 متهمين 2.5 مليون جنيه، بعد إدانتهم في قضية تنقيب عن الآثار.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين طه.ا.م (51 عامًا - عامل أجري - مقيم قنا)، وعلاء.م.ر (24 عامًا - عامل - مقيم الفيوم)، وحاتم.ط.ا (35 عامًا - مقيم سوهاج)، وأشرف.م.ا (62 عامًا - مقيم قنا) تهم الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص.

وكانت القضية التي حملت رقم 6028 لسنة 2024 جنح قفط، والمقيدة برقم 5137 لسنة 2024 كلي قنا، قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة عامين وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، بينما قضت بسجن المتهم الرابع 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

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