وزير البترول يبحث مع انرجين اليونانية زيادة الإنتاج بالبحر المتوسط

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السيد ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين اليونانية والسيد نيكولاس كاتشاروف مدير الشركة بمصر، حيث ناقش الجانبان تسريع وتيرة التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة اليونانية في مناطق امتيازها لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

يشار إلى أن شركة انرجين تقوم بتشغيل وتنمية ثلاث مناطق لإنتاج الغاز الطبيعي وهي أبوقير وشمال العامرية وشمال ادكو

وأكد المهندس كريم بدوي سرعة دعم الوزارة لتعزيز الشراكة وتذليل التحديات وتحقيق النتائج المرجوة في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مؤكدًا كذلك أهمية استغلال الفرص الجديدة التي تزخر بها مناطق البحر المتوسط وتطرحها الوزارة للاستثمار في استكشاف موارد الغاز وإنتاجها.

تنمية موارد الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وأكد ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين التزامها بالعمل والاستثمار في مصر ودعم خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي من خلال أنشطتها في مناطق امتيازها الحالية، كما تتطلع لتعزيز الشراكة والحصول على فرص جديدة تدعم التوسع المستقبلي في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز المصري.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في مجال التقاط تخزين الكربون في إطار الخبرات التي تملكها الشركة اليونانية والتوافق المصري اليوناني المشترك على التعاون في تطبيق حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وحضر اللقاء المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات والشبكات.

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