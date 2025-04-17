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محافظات

تدريب موسع حول معايير السلامة وأمان المريض بصحة قنا

صحة قنا،فيتو
صحة قنا،فيتو

نظمت إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا تدريبًا مكثفًا لمسؤولي سلامة المرضى بالإدارات الصحية لمناقشة معايير الاعتماد الجديدة للمؤسسات الطبية وأسس السلامة والأمان الواجب اتباعها داخل تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب الذي أشرف عليه الدكتورة شيري مجدي مديرة إدارة سلامة المرضى بالمديرية، وفريق الإدارة بالمديرية.

الجودة وسلامة المرضى بقنا

وناقش استخدام الـ SAT Tool والذي يهدف إلى التقييم الذاتي لمنشآت الرعاية الأولية لمتابعة الوحدات الصحية المختلفة ومعرفة مدي تطبيق تلك المنشآت للمعايير الصحيحة لأعمال الجودة وسلامة المرضى.

وتابع وكيل الوزارة، أن التدريب شمل مراجعة لأسس سلامة الإجراءات الجراحية الصغيرة داخل الوحدات الصحية المختلفة داخل المحافظة.

كذلك ناقش التدريب، الطرق الفعالة لإدارة سلامة الدواء وسلامة البيئة ومنشآتها المختلفة وذلك طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 2025.

كما عرض التدريب الذي حضره مسؤولي سلامة المرضى بالإدارات الصحية أهم ما ورد في خطط المرور على المنشآت الصحية وما تم رصده من أعمال.

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