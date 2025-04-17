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محافظات

المؤبد لثلاثة أشقاء شرعوا في قتل اثنين بسبب لعب الأطفال في بهجورة بقنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، ثلاثة أشقاء بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بالشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، على خلفية مشاجرة بسبب لعب الأطفال بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.

المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطفال

تعود وقائع القضية إلى 8 فبراير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: محمود ع. ا.، وشقيقيه علاء وأحمد، تهمة الشروع في قتل محمد ا. م.، وعبد الناصر ص. ش.، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد تعديهم على المجني عليهما بالضرب والطعن باستخدام أسلحة بيضاء، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطفال.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 3151 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3494 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن المؤبد للمتهمين الثلاثة.

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