مكتبة الإسكندرية تستقبل ملكات جمال السياحة والبيئة (صور)

استقبلت مكتبة الإسكندرية، ملكات جمال العالم المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "إيكو إيجيبت" من 45 دولة وبرعاية كل من وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة تنشيط السياحة التي تتضمن جولات في محافظات الجمهورية.



وزار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.





وفى نهاية الجولة أكدت المتسابقات على حرصهن على نقل ملامح الثقافة والحضارة والتراث المصري إلى العالم أجمع. وجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية اعتادت استقبال المشاركات في مسابقة ملكة جمال البيئة في السنوات الأخيرة في إطار جولاتهن الهادفة إلى الترويج للسياحة في مصر.



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