افتتاح فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية

افتُتحت اليوم فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات، في مقدمتهم الشيخ نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نجاح عبد الرحمن، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور هاشم الفقي، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وأحمد شحاتة، المدير الإداري للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

ويأتى ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، وبالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة تلاها الشيخ حسن محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، ثم ألقى الشيخ نور الدين قناوي كلمة ترحيبية بالحضور، تبعها كلمة الدكتور نجاح عبد الرحمن، الذي أكد أن معسكر أبي بكر الصديق يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين الجوانب الثقافية، والعلمية، والرياضية، والترفيهية.

كما وجّه كلمة خاصة إلى الطالبات الوافدات، مشددًا على أهمية مواصلة طلب العلم، مُذكِّرًا بأن طلب العلم فريضة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، مستشهدًا بدور المرأة في نقل العلم، ومن ذلك مكانة السيدة عائشة رضي الله عنها.

من جانبه، تحدّث أحمد شحاتة عن أوجه التعاون البنّاء بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مؤكدًا استمرار الدعم الموجّه للطلاب الوافدين.

وفي كلمته، عبّر الدكتور هاشم الفقي عن شكره العميق لمعالي الوزير، والدكتور الأمين العام، على دعمهما الكريم لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن المعسكر يُعد فرصة متميزة لتعزيز الهوية العلمية والثقافية للطالبات، اللواتي يمثلن سفراء لبلادهن، وعليهن مسؤولية نشر الفكر الوسطي المستنير عند عودتهن إلى أوطانهن.

ويضم المعسكر خمسين طالبة من الطالبات الوافدات المسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، وهن من جنسيات متعددة، ويشمل البرنامج التدريبي محاضرات علمية وثقافية، إلى جانب زيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، تُثري تجربة الطلاب الوافدين وتعرّفهم بجوانب متعددة من الثقافة والحضارة المصرية، في إطار رؤية شاملة تجمع بين التأصيل العلمي والتواصل الحضاري.

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