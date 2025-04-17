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تموين قنا يحرر 13 محضرا في جولة على المخابز

وكيل تموين قنا في
وكيل تموين قنا في جولة على المخابز، فيتو

 نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، صباح اليوم، حملة تموينية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التي أصدرها خلال جولته الميدانية، عقب تلقيه شكاوى من بعض المواطنين بشأن أحد المخابز وذلك في إطار حرص محافظة قنا على متابعة مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وضمان جودة رغيف الخبز.

 

الالتزام بالمواصفات الفنية للخبز

 وقاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه عدد من قيادات المديرية، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية للتفتيش على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الرغيف، ومراجعة الأوزان المُقررة، إلى جانب التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز المخالفة، والتي جاءت على النحو التالي ٣ تقارير لعدم مطابقة المواصفات الفنية للرغيف، ومحضر لنقص وزن الرغيف، و٦ محاضر تتعلق بنظافة أدوات العجن، وعدد محضر لعدم وجود قائمة تشغيل، وعدد محضر لعدم وجود سجل زيارات، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز الحر.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن توجيهات محافظ قنا واضحة وصريحة بشأن تكثيف الحملات التموينية المفاجئة والدورية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي انتظام سير العمل بكافة الأنشطة التموينية على مستوى المحافظة.

وأضاف "القط" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، وفقًا لتعليمات وزير التموين، لمتابعة حركة الأسواق ومراقبة أسعار السلع، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة التموينية، مشددًا على استمرار الحملات التموينية خلال الأيام المقبلة بشكل مكثف، لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق التوازن التمويني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين

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