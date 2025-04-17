الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق الموسم الثاني من برنامج "جوهرة مصرية" على قناة CBC غدًا

قناة CBC
قناة CBC

تعرض يوم غد الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “جوهرة مصرية” الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC.

ويعود البرنامج في موسمه الجديد ليستكمل رسالته في تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمواهب المصرية والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفارق في حياة الناس.

 ٣ فقرات رئيسية

يتضمن البرنامج ثلاث فقرات رئيسية وهي فقرة التوعية المجتمعية وتناقش قضايا اجتماعية وثقافية تهم المواطن المصري وفقرة المواهب ويتم فيها تكريم عدد من الشباب الموهوبين من مختلف المحافظات.

وكذلك فقرة الملهمات والتي تُكرم خلالها شخصيات نسائية مصرية مؤثرة، ويتم منحهن “قلادة جوهرة مصرية الذهبية” تقديرًا لإسهاماتهن في المجتمع.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًا كل يوم جمعة في تمام السادسة مساءً على قناة CBC في موسمه الثاني الذي يعد بمزيد من الإلهام والتأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج جوهرة مصرية جوهرة مصرية برامج قناة سي بي سي سي بي سي

مواد متعلقة

إيتيدا تطلق النسخة الأولى من برنامج Invest-IT لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

توجيه عاجل من التعليم بشأن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي أمام مفترق طرق، الفائدة بين خفض ينعش الاقتصاد أو تثبيت يحارب التضخم

الحكومة تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات المزارعين من توريد القطن في هذا الموعد

ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

دار الإفتاء توضح بيان أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية