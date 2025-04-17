انطلاق الموسم الثاني من برنامج "جوهرة مصرية" على قناة CBC غدًا

تعرض يوم غد الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “جوهرة مصرية” الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC.

ويعود البرنامج في موسمه الجديد ليستكمل رسالته في تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمواهب المصرية والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفارق في حياة الناس.

٣ فقرات رئيسية

يتضمن البرنامج ثلاث فقرات رئيسية وهي فقرة التوعية المجتمعية وتناقش قضايا اجتماعية وثقافية تهم المواطن المصري وفقرة المواهب ويتم فيها تكريم عدد من الشباب الموهوبين من مختلف المحافظات.

وكذلك فقرة الملهمات والتي تُكرم خلالها شخصيات نسائية مصرية مؤثرة، ويتم منحهن “قلادة جوهرة مصرية الذهبية” تقديرًا لإسهاماتهن في المجتمع.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًا كل يوم جمعة في تمام السادسة مساءً على قناة CBC في موسمه الثاني الذي يعد بمزيد من الإلهام والتأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.