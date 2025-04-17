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أخبار مصر

رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية تشيد بدور مصر في تحقيق السلام واستقرار الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 أشادت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية بالدور المصري المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا

 واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة "أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش"، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

 

 وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا، حيث أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في البلدين لتعزيز هذا التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التواصل بين الشعبين الصديقين.

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رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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