علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالب في كفر الشيخ، مشددة على أن العنف بشكل عام مرفوض وغير مقبول تماما.

مؤسس "أمهات مصر" عن واقعة مدرسة كفر الشيخ: العنف مرفوض بكافة أشكاله

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن الواقعة مؤسفة بعيدا عن المخطئ سواء مدير المدرسة أو الطالب، مستطردة: "فكرة أن يقوم مدير المدرسة بالاعتداء على طالب بآلة حادة -كما يقال- هذا أمر غير مقبول بالمرة، وكان يجب أن يقوم مدير المدرسة بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب بدلا من الاعتداء عليه".

واقعة مدرسة كفر الشيخ

وأكدت عبير، على أن ما حدث يقع على مسؤولية المدرسة وأولياء الأمور والإعلام وكافة الجهات المعنية، مضيفة: "المدرسة والمعلم في الفصل عليه دور كبير في إرشاد الطلاب وتوعيتهم وتربيتهم بطريقة سليمة، وكذلك أولياء الأمور داخل الأسرة عليهم دور أكبر".

وتابعت: الإعلام أيضا عليه دور كبير، من خلال تقديم محتوى دراسي وسينمائي جيد، يستهدف في الأساس التنشئة والتربية الصحيحة، وتوجيه الطلاب وكافة أطياف المجتمع لكل ما هو صحيح وجيد، والبعد تماما عن العنف والأعمال التي تحرض وتشجع عليه.

جدير بالذكر، قرر مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير المدرسة من منصبه، ونقله إلى ديوان إدارة بلطيم التعليمية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتولاها الشؤون القانونية، وتمت إحالة كافة تفاصيل الواقعة رسميًا للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.