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حوادث

حبس محاسب متهم بسرقة حقيبة نقود من سيارة بالشيخ زايد

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بسرقة حقيبة نقود من سيارة في مدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

اعترف المتهم بسرقة حقيبة نقود من سيارة في مدينة الشيخ زايد بارتكاب الواقعة، وكشف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل الحادث، فذكر أنه أثناء سيره شاهد الحقيبة داخل السيارة، فقرر الاستيلاء عليها، ولجأ إلى تحطيم الزجاج، واستولى عليها وفر هاربا.


أضاف المتهم أنه عثر بالحقيبة على مبلغ مالي دولاري، ومبلغ آخر بالجنيه المصري، بالإضافة إلى كارت فيزا، وأرشد عن النقود والكارت، وبعرض المسروقات على مقدم البلاغ تعرف عليها، ووجه اتهاما له بالسرقة.

 

بلاغ بسرقة أموال من سيارة


كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، من مهندس أفاد فيه بأن مجهولا استولى على حقيبة من سيارته، تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ بالدولار.


بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه محاسب،  وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي، بالإضافة إلى كارت فيزا عثر عليه بسيارة مقدم البلاغ.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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