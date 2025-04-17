تحرك برلماني بشأن وجود استقالات بين الأطباء

توجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان، بشأن الأسباب وراء خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية لعدد من الأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية.

تقديم عدد من الأطباء استقالاتهم من مستشفيات جامعة الإسكندرية

وتسائلت النائبة، عما إذا كانت هذه الوظائف قد خلت نتيجة تقديم الأطباء لاستقالاتهم، مطالبة الوزارة بالكشف عن إحصائية دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال العامين الماضيين، مع توضيح الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة.

قانون المسئولية الطبية وراء استقالة بعض الأطباء

كما تسائلت حول ما إذا كان إقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده قبل أيام، قد يؤدي إلى مزيد من الاستقالات في صفوف الأطباء.

خطة الحكومة لتشجيع الأطباء للعمل داخل مصر

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وجود خطة واضحة لدى الحكومة لتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل داخل مصر.

مواجهة هجرة الأطباء

كما شددت النائبة على الحكومة، أهمية العمل على الحد من ظاهرة استقالات الأطباء والهجرة إلى الخارج.

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