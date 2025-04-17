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حوادث

حركة الطرق اليوم، استقرار نسبي في حركة المرور وتكثيف الحملات على الطرق السريعة

حركة المرور اليوم
حركة المرور اليوم

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في حركة المرور، وسط تواجد أمني مكثف من قبل إدارات المرور لمتابعة سير المركبات، والعمل على تيسير الحركة ومنع التكدسات.

استقرار نسبي في حركة المرور.. واستمرار تكثيف الحملات على الطرق السريعة

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية بمعظم المحاور الرئيسية، أبرزها طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي، ومحور 26 يوليو في الاتجاهين، مع توافد متوسط للكثافات باتجاه ميدان لبنان وكوبري أكتوبر.

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فيما تم تعزيز الخدمات الأمنية على الطرق الدائرية والإقليمية والسريعة، تزامنًا مع تفعيل حملات الفحص الفني، وضبط متجاوزي السرعة، للتأكد من التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة، وتوخي الحذر خاصة في فترات الذروة الصباحية، مؤكدة استمرار التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لمتابعة الحالة لحظيًا، والتدخل السريع حال حدوث أي أعطال أو حوادث.

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