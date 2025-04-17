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حوادث

أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة سيدة أسفل عقار بالمرج

العثور على جثة سيدة،
العثور على جثة سيدة، فيتو

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة سيدة ملقاة أسفل عقار بمنطقة المرج، وتبين اختلالات توازنها وراء سقوطها من العقار.


وأشارت التحريات، إلى أن السيدة سقطت من الطابق الرابع بالعقار الذي عثر عليها الجثة.

العثور على جثة سيدة بالمرج 

تلقي قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة سيدة أسفل عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة أسفل عقار بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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